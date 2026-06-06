Губернатор Евраев прокомментировал пленарное заседание на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ярославская область обладает всеми ресурсами и компетенциями, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей, озвученных в рамках пленарного заседания на ПМЭФ, заявил губернатор Михаил Евраев.

Евраев принял участие в пленарном заседании на ПМЭФ, где выступил президент России Владимир Путин.

"Задачи, поставленные главой государства, конкретные и понятные, и у Ярославской области есть все ресурсы, компетенции и инициативы, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.

Евраев отметил, что в рамках пленарного заседания глава государства назвал регионы, где успешно работают с историческими зданиями. Он отметил, что Ярославская область является лидером по вовлечению в оборот объектов культурного наследия.

Ярославская область заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по вовлечению объектов культурного наследия в экономический оборот, подчеркнул губернатор. Оценку комплексной работе дали эксперты Агентства стратегических инициатив и "ДОМ.РФ".

"Мы возвращаем исторические здания в хозяйственный оборот, ищем и поддерживаем инвесторов, которые восстанавливают региональные памятники архитектуры, открывают там гостиницы, рестораны или организуют бизнес по предоставлению услуг", – отметил глава Ярославской области.

Также в выступлении президент подчеркнул необходимость возвращения к устойчивым темпам роста экономики. По данным областного правительства, в Ярославской области валовой региональный продукт уже превысил триллион рублей, среднегодовой рост составляет 16%.

"Мы среди сильнейших по темпам роста инвестиций. Только на Петербургском форуме заключили 21 соглашение на сумму 176 миллиардов рублей. Реализация проектов даст более 3,5 тысяч новых рабочих мест", – рассказал Михаил Евраев.

Отдельно Евраев остановился на теме развития IT-технологий.