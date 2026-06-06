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Губернатор Евраев прокомментировал пленарное заседание на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
11:44 06.06.2026
Губернатор Евраев прокомментировал пленарное заседание на ПМЭФ

Губернатор Евраев принял участие в пленарном заседании на ПМЭФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ярославская область обладает всеми ресурсами и компетенциями, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей, озвученных в рамках пленарного заседания на ПМЭФ, заявил губернатор Михаил Евраев.
Евраев принял участие в пленарном заседании на ПМЭФ, где выступил президент России Владимир Путин.
"Задачи, поставленные главой государства, конкретные и понятные, и у Ярославской области есть все ресурсы, компетенции и инициативы, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
Евраев отметил, что в рамках пленарного заседания глава государства назвал регионы, где успешно работают с историческими зданиями. Он отметил, что Ярославская область является лидером по вовлечению в оборот объектов культурного наследия.
Ярославская область заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по вовлечению объектов культурного наследия в экономический оборот, подчеркнул губернатор. Оценку комплексной работе дали эксперты Агентства стратегических инициатив и "ДОМ.РФ".
"Мы возвращаем исторические здания в хозяйственный оборот, ищем и поддерживаем инвесторов, которые восстанавливают региональные памятники архитектуры, открывают там гостиницы, рестораны или организуют бизнес по предоставлению услуг", – отметил глава Ярославской области.
Также в выступлении президент подчеркнул необходимость возвращения к устойчивым темпам роста экономики. По данным областного правительства, в Ярославской области валовой региональный продукт уже превысил триллион рублей, среднегодовой рост составляет 16%.
"Мы среди сильнейших по темпам роста инвестиций. Только на Петербургском форуме заключили 21 соглашение на сумму 176 миллиардов рублей. Реализация проектов даст более 3,5 тысяч новых рабочих мест", – рассказал Михаил Евраев.
Отдельно Евраев остановился на теме развития IT-технологий.
"Среди приоритетных направлений государственной политики – развитие искусственного интеллекта, автономных систем и платформенных решений. В Ярославской области мы последовательно внедряем цифровые технологии. Совместно со Сбером открыли "Школу 21" для подготовки ИТ-специалистов. Выиграли федеральный конкурс на организацию передовой инженерной школы в Рыбинске. Создаем Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем", – рассказал Михаил Евраев.
 
Ярославская областьПМЭФМихаил ЕвраевВладимир Путин
 
 
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