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Галузин: Ереван предоставил Киеву площадку для антироссийских заявлений - РИА Новости, 06.06.2026
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09:15 06.06.2026
Галузин: Ереван предоставил Киеву площадку для антироссийских заявлений

Галузин: Ереван предоставил Зеленскому площадку для антироссийских заявлений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета «Известия» со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Галузина сообщает, что Ереван допустил использование своей территории для антироссийских заявлений Киева.
  • Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4–5 мая, в нем принял участие Владимир Зеленский.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ереван, дав площадку Владимиру Зеленскому, допустил использование своей территории для антироссийских заявлений Киева, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Галузина.
Саммит Европейского политического сообщества прошел в армянской столице 4-5 мая. Вместе с европейскими лидерами участие в нем принял и Зеленский.
«
"По словам Галузина, этот эпизод вписывается в общую линию сближения Армении с Евросоюзом. Ереван, предоставив площадку Зеленскому, фактически допустил использование армянской территории для антироссийских заявлений Киева", - пишут "Известия".
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