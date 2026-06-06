В ДР Конго число смертей от лихорадки Эбола превысило 80, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 80.
- Число подтвержденных случаев заболевания достигло 488, и ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 80, число подтвержденных случаев достигло 488, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные властей страны.
"ДРК заявила в субботу, что число подтвержденных случаев Эболы выросло до 488. Среди подтвержденных случаев – 86 летальных исходов", - пишет агентство.