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В ДР Конго число смертей от лихорадки Эбола превысило 80, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2026
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22:12 06.06.2026
В ДР Конго число смертей от лихорадки Эбола превысило 80, пишут СМИ

Reuters: число смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 80

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereДезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола
Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 80.
  • Число подтвержденных случаев заболевания достигло 488, и ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 80, число подтвержденных случаев достигло 488, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные властей страны.
"ДРК заявила в субботу, что число подтвержденных случаев Эболы выросло до 488. Среди подтвержденных случаев – 86 летальных исходов", - пишет агентство.
Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Число случаев заболевания Эболой в ДРК и Уганде выросло до 397
5 июня, 15:59
 
В миреУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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