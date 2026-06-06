США сбили четыре дрона, выпущенных в сторону Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило уничтожение четырех иранских дронов.
- Дроны были выпущены в сторону Ормузского пролива и представляли угрозу региональному морскому судоходству.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило сообщения СМИ об уничтожении четырех иранских дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо сообщил, что Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива, минимум три из них были сбиты американскими военными. В свою очередь телеканал CBS сообщал о четырех дронах.
"Несколько мгновений назад силы CENTCOM сбили четыре иранских... беспилотника, выпущенных в сторону Ормузского пролива. Атака дронов представляла собой непосредственную угрозу региональному морскому судоходству", - говорится в публикации командования в соцсети X.