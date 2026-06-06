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США сбили четыре дрона, выпущенных в сторону Ормузского пролива - РИА Новости, 06.06.2026
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02:04 06.06.2026
США сбили четыре дрона, выпущенных в сторону Ормузского пролива

ВС США сбили четыре дрона, выпущенных в сторону Ормузского пролива

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило уничтожение четырех иранских дронов.
  • Дроны были выпущены в сторону Ормузского пролива и представляли угрозу региональному морскому судоходству.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило сообщения СМИ об уничтожении четырех иранских дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо сообщил, что Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива, минимум три из них были сбиты американскими военными. В свою очередь телеканал CBS сообщал о четырех дронах.
"Несколько мгновений назад силы CENTCOM сбили четыре иранских... беспилотника, выпущенных в сторону Ормузского пролива. Атака дронов представляла собой непосредственную угрозу региональному морскому судоходству", - говорится в публикации командования в соцсети X.
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