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Два дома в Москве оснастили архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 06.06.2026
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Два дома в Москве оснастили архитектурно-художественной подсветкой

Два жилых дома в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПодсвеченные здания на Краснопресненской набережной в Москве
Подсвеченные здания на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Подсвеченные здания на Краснопресненской набережной в Москве
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили архитектурно-художественной подсветкой два жилых дома в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены работы по организации освещения исторических зданий в стиле сталинский ампир, расположенных по адресам: Краснопресненская набережная, дом 2/1 и Глубокий переулок, дом 1/2. Оба здания были построены в середине прошлого века", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности 300 современных осветительных приборов.
"Светодиодные светильники располагаются в центральной и верхней части фасадов, выделяя архитектурные особенности домов - лепнину на колоннах и выступающие части. Согласно принятой концепции, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет уровень освещенности Москвы вырос в 2,6 раз, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.
"В общей сложности столицу сегодня освещают более 1,3 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов", - уточнил Бирюков.
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