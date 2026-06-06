Два дома в Москве оснастили архитектурно-художественной подсветкой

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили архитектурно-художественной подсветкой два жилых дома в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Выполнены работы по организации освещения исторических зданий в стиле сталинский ампир, расположенных по адресам: Краснопресненская набережная, дом 2/1 и Глубокий переулок, дом 1/2. Оба здания были построены в середине прошлого века", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности 300 современных осветительных приборов.

"Светодиодные светильники располагаются в центральной и верхней части фасадов, выделяя архитектурные особенности домов - лепнину на колоннах и выступающие части. Согласно принятой концепции, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет уровень освещенности Москвы вырос в 2,6 раз, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.