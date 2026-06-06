В ДНР пять человек пострадали при атаках дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР пять мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ.
- Повреждены 11 объектов гражданской инфраструктуры и 14 жилых домов в нескольких муниципальных округах ДНР.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его данным, тяжелое ранение получил мужчина 1954 года рождения в селе Новопетриковка Великоновоселковского муниципального округа. В Мариуполе пострадал мальчик 2011 года рождения, в Горловке - подросток 2008 года рождения. Кроме того, ранения получили мужчины 1963 и 1983 годов рождения в Енакиево и на автодороге Р-150 вблизи населенного пункта Березовое.
Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Повреждены 11 объектов гражданской инфраструктуры, 14 жилых домостроений в Донецке, Горловке, Мариуполе, Старобешевском и Ясиноватском муниципальных округах", - заключил Пушилин.
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