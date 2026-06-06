Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и 17 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и 17 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Уничтожены до 45 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Преображенка Запорожской области, Новорайск и Суханово Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18