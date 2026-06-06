Юрист объяснил, как вернуть деньги за тур при режиме ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин может вернуть деньги за тур в случае введения режима ЧС в стране отдыха, направив туроператору претензию.
- Претензию нужно направить заказным письмом с уведомлением или вручить лично под роспись, на рассмотрение и возврат денег дается 10 дней.
- Если туроператор откажет или проигнорирует требования, турист может обратиться в суд за возвратом средств, неустойкой и компенсацией морального вреда.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россиянин может вернуть деньги за тур в случае введения режима ЧС в стране отдыха, если направит туроператору претензию, рассказал РИА Новости юрист и правозащитник, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
Курбаков пояснил, что нужно направить туроператору претензию заказным письмом с уведомлением или вручить лично под роспись. На рассмотрение и возврат денег дается 10 дней. Если туроператор откажет или проигнорирует требования, турист может обратиться в суд за возвратом средств, неустойкой и компенсацией морального вреда.
"В претензии необходимо сослаться на конкретные нормы законодательства и приложить копии документов, подтверждающих факт оплаты тура и введения режима ЧС или ЧП (договор, платежные документы, новостные сообщения официальных источников - ред.)", – сказал юрист.
Если турист уже находится в стране, где ввели режим ЧС, туроператор обязан безопасно вернуть его домой и оплатить дополнительные расходы, например, на смену маршрута, жилье и питание. Кроме того, турист может вернуть часть денег за услуги, которые ему не оказали, добавил эксперт.