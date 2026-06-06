МВД рассказало, что делать, если личные данные попали к посторонним

«

"Если персональные данные попали к посторонним, следует сменить пароли от всех критически важных сервисов, проверить учетную запись на портале "Госуслуги" и историю входов в нее, а при подозрениях на компрометацию — заблокировать банковские карты и уведомить банк о риске мошенничества", — рассказали в пресс-службе.