МВД рассказало, что делать, если личные данные попали к посторонним

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Если персональные данные попали к посторонним, россиянам необходимо сменить пароли от критически важных сервисов.
- Следует проверить учетную запись на портале "Госуслуги", а при подозрениях на компрометацию — заблокировать банковские карты и уведомить банк о риске мошенничества.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россиянам, если их персональные данные попали к посторонним, необходимо сменить пароли от важных сервисов, проверить входы в аккаунт на портале "Госуслуги", а также уведомить банк о риске мошенничества, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
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"Если персональные данные попали к посторонним, следует сменить пароли от всех критически важных сервисов, проверить учетную запись на портале "Госуслуги" и историю входов в нее, а при подозрениях на компрометацию — заблокировать банковские карты и уведомить банк о риске мошенничества", — рассказали в пресс-службе.
В министерстве отметили, что следует сохранить все ссылки, скриншоты и иные доказательства, после чего направить администрации ресурса требование об удалении информации.