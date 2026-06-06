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МВД рассказало, что делать, если личные данные попали к посторонним - РИА Новости, 06.06.2026
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08:14 06.06.2026 (обновлено: 15:46 06.06.2026)
МВД рассказало, что делать, если личные данные попали к посторонним

МВД посоветовало при утечке личных данных сменить пароли от важных сервисов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Если персональные данные попали к посторонним, россиянам необходимо сменить пароли от критически важных сервисов.
  • Следует проверить учетную запись на портале "Госуслуги", а при подозрениях на компрометацию — заблокировать банковские карты и уведомить банк о риске мошенничества.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россиянам, если их персональные данные попали к посторонним, необходимо сменить пароли от важных сервисов, проверить входы в аккаунт на портале "Госуслуги", а также уведомить банк о риске мошенничества, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
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"Если персональные данные попали к посторонним, следует сменить пароли от всех критически важных сервисов, проверить учетную запись на портале "Госуслуги" и историю входов в нее, а при подозрениях на компрометацию — заблокировать банковские карты и уведомить банк о риске мошенничества", — рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что следует сохранить все ссылки, скриншоты и иные доказательства, после чего направить администрации ресурса требование об удалении информации.
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