Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на Севастополь

«

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито восемь БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадало два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой - в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени", - написал он в Telegram-канале.