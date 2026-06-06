Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на Севастополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе сбили восемь беспилотников ВСУ.
- Два человека получили осколочные ранения легкой степени.
- В одном из районов города БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два человека пострадали после атаки ВСУ на Севастополь, сбиты восемь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито восемь БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадало два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой - в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. Беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. Отмечается, что на месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать неразорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой.
Также в двух многоквартирных домах в Ленинском районе точечные повреждения: разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
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