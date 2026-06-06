Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 06.06.2026
Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: два человека пострадали после атаки ВСУ на Севастополь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе сбили восемь беспилотников ВСУ.
  • Два человека получили осколочные ранения легкой степени.
  • В одном из районов города БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два человека пострадали после атаки ВСУ на Севастополь, сбиты восемь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито восемь БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадало два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой - в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. Беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. Отмечается, что на месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать неразорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой.
Также в двух многоквартирных домах в Ленинском районе точечные повреждения: разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольЛенинский районМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала