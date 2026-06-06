В Брянской области пять человек пострадали при ударе БПЛА по машине

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"Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые люди. <...> В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них — дети", — написал он на платформе "Макс".