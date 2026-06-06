В Брянской области пять человек пострадали при ударе БПЛА по машине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области пять человек, включая четырех детей, пострадали при атаке дронов-камикадзе на гражданский автомобиль.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Брянской области пять человек, включая четырех детей, пострадали при атаке украинских боевиков на машину, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые люди. <...> В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них — дети", — написал он на платформе "Макс".
Их всех оперативно доставили в больницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18