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ПВО уничтожила два БПЛА в Севастополе - РИА Новости, 06.06.2026
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07:12 06.06.2026
ПВО уничтожила два БПЛА в Севастополе

Силы ПВО сбили два БПЛА в Севастополе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе военные отражают атаку ВСУ.
  • ПВО и мобильные огневые группы уничтожили два беспилотника.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПВО и мобильные огневые группы уничтожили два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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