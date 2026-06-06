ПВО уничтожила два БПЛА в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ.
- ПВО и мобильные огневые группы уничтожили два беспилотника.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПВО и мобильные огневые группы уничтожили два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Над Ленинградской областью сбили 72 БПЛА
Вчера, 06:56