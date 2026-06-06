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Боец в реанимации сделал предложение девушке, попавшей под атаку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.06.2026
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15:13 06.06.2026 (обновлено: 15:42 06.06.2026)
Боец в реанимации сделал предложение девушке, попавшей под атаку ВСУ в ДНР

Боец в реанимации сделал предложение девушке, попавшей под удар ВСУ в Енакиево

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец ВС России сделал предложение своей девушке в реанимации после того, как она с сыном попала под атаку дрона ВСУ в Енакиево.
  • Девушка, по словам мэра Горловки, прикрыла собой сына во время атаки и получила ранения, но была спасена врачами.
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево, в результате чего восемь человек погибли, десять были госпитализированы, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Боец ВС РФ в реанимации сделал предложение своей девушке, попавшей с сыном под атаку дрона ВСУ по автобусу в Енакиево в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В тот страшный день, 3 июня, она вместе с сыном ехала к своему любимому человеку, который сейчас защищает Родину. Но, увы, дрон в Енакиево оборвал все планы и надежды… Сегодня ее любимый человек приехал с ЛБС и сделал ей предложение. Прямо в реанимации", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.
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Глава города добавил, что в момент атаки украинского дрона Анастасия прикрыла собой сына и тем самым спасла ему жизнь, но получила ранения, в результате которых девушка более суток была на грани жизни и смерти.
"Хирурги Горловской второй больницы в который раз совершили чудо и вытянули девочку с того света. Сейчас уже ей значительно лучше", - отметил Приходько.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР в среду. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять человек госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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ЕнакиевоРоссияДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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