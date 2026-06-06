Над Новгородской областью ночью сбили восемь украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь БПЛА уничтожили над Новгородской областью ночью, сообщил губернатор Александр Дронов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Восемь БПЛА сбиты над Новгородской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Дронов.
Как сообщили ранее в Минобороны России, силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников над Россией.
«
"Ночью над Новгородской областью уничтожены восемь БПЛА", - написал Дронов в канале на платформе "Maкс".
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила жителям об опасности БПЛА вечером в пятницу и предупредила о возможных перебоях с интернетом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18