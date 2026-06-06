ПВО ночью сбила 376 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников над Россией.
- Беспилотники были сбиты над территориями нескольких российских областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников над Россией, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18