В Ростовской области уничтожили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Родионово-Несветайском районе в Ростовской области днем уничтожили БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Родионово-Несветайском районе Ростовской области в ходе отражения атаки на регион в субботу днем, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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"Сегодня днем продолжилась воздушная атака на Ростовскую область. В ходе отражения атаки БПЛА уничтожен в Родионово-Несветайском районе", - написал он.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил губернатор.
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