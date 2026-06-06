Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 06.06.2026
В Ростовской области уничтожили беспилотник

Губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Родионово-Несветайском районе

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Родионово-Несветайском районе в Ростовской области днем уничтожили БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Родионово-Несветайском районе Ростовской области в ходе отражения атаки на регион в субботу днем, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс".
«
"Сегодня днем продолжилась воздушная атака на Ростовскую область. В ходе отражения атаки БПЛА уничтожен в Родионово-Несветайском районе", - написал он.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРостовская областьРодионово-Несветайский районЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала