В Тверской области мужчина погиб из-за падения обломков БПЛА на автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тверской области при атаке дронов ВСУ погиб водитель автомобиля.

В Нелидовском и Жарковском округах обломки беспилотников повредили здания, обошлось без пострадавших.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Тверской области при атаке украинских дронов погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Минувшей ночью над регионом сбили пять беспилотников.

« "В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель — мужчина", — написал Королев на платформе "Макс".

Его семье окажут помощь. Глава региона добавил, что в Нелидовском округе обломки летательных аппаратов повредили несколько окон здания почты и жилого дома, обошлось без пострадавших.

В Жарковском округе обломки упали на площадку возле одного из домов, там также посекло окна, раненых жителей нет.