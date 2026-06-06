В Тверской области мужчина погиб из-за падения обломков БПЛА на автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тверской области при атаке дронов ВСУ погиб водитель автомобиля.
- В Нелидовском и Жарковском округах обломки беспилотников повредили здания, обошлось без пострадавших.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Тверской области при атаке украинских дронов погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
Минувшей ночью над регионом сбили пять беспилотников.
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"В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель — мужчина", — написал Королев на платформе "Макс".
Его семье окажут помощь. Глава региона добавил, что в Нелидовском округе обломки летательных аппаратов повредили несколько окон здания почты и жилого дома, обошлось без пострадавших.
В Жарковском округе обломки упали на площадку возле одного из домов, там также посекло окна, раненых жителей нет.
Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Власти пообещали восстановить поврежденные объекты как можно скорее.
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