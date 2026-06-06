На Бали россиянину грозит депортация за скандальное поведение в отеле

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти индонезийского округа Бадунг на острове Бали рекомендовали депортировать гражданина России.

Мужчина беспокоил гостей и персонал отеля, в котором проживал с 9 по 23 мая, и совершал действия, представляющие потенциальную опасность для окружающих.

ДЖАКАРТА, 6 июн — РИА Новости. Власти индонезийского округа Бадунг на острове Бали рекомендовали депортировать гражданина России после жалоб на его поведение в одном из курортных отелей района Печату, сообщает местное издание Власти индонезийского округа Бадунг на острове Бали рекомендовали депортировать гражданина России после жалоб на его поведение в одном из курортных отелей района Печату, сообщает местное издание NusaBali

По данным издания, россиянин находился в отеле с 9 по 23 мая. Администрация гостиницы обратилась к властям, заявив, что мужчина неоднократно беспокоил гостей и персонал, а также совершал действия, которые могли представлять опасность для окружающих.

"Согласно полученному мной докладу, гражданин России с инициалами MS уже находится под контролем иммиграционных властей для проведения процедуры депортации", — заявил начальник оперативного отдела муниципальной полиции округа Бадунг Маде Астика Джая.

По его словам, в настоящее время россиянин проходит лечение в больнице. После завершения лечения местные власти намерены официально рекомендовать его депортацию иммиграционной службе.

"Он все еще находится в больнице. После выздоровления мы рекомендуем его депортировать", — сказал чиновник.

Как отметил Астика, по предварительным данным, поведение иностранца могло быть связано с зависимостью от определенных лекарственных препаратов. Окончательное решение по делу будет принимать иммиграционная служба.