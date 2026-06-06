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На Бали россиянину грозит депортация за скандальное поведение в отеле - РИА Новости, 06.06.2026
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20:27 06.06.2026 (обновлено: 20:28 06.06.2026)
На Бали россиянину грозит депортация за скандальное поведение в отеле

NusaBali: россиянину на Бали грозит депортация за скандальное поведение в отеле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти индонезийского округа Бадунг на острове Бали рекомендовали депортировать гражданина России.
  • Мужчина беспокоил гостей и персонал отеля, в котором проживал с 9 по 23 мая, и совершал действия, представляющие потенциальную опасность для окружающих.
ДЖАКАРТА, 6 июн — РИА Новости. Власти индонезийского округа Бадунг на острове Бали рекомендовали депортировать гражданина России после жалоб на его поведение в одном из курортных отелей района Печату, сообщает местное издание NusaBali.
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По данным издания, россиянин находился в отеле с 9 по 23 мая. Администрация гостиницы обратилась к властям, заявив, что мужчина неоднократно беспокоил гостей и персонал, а также совершал действия, которые могли представлять опасность для окружающих.
"Согласно полученному мной докладу, гражданин России с инициалами MS уже находится под контролем иммиграционных властей для проведения процедуры депортации", — заявил начальник оперативного отдела муниципальной полиции округа Бадунг Маде Астика Джая.
По его словам, в настоящее время россиянин проходит лечение в больнице. После завершения лечения местные власти намерены официально рекомендовать его депортацию иммиграционной службе.
"Он все еще находится в больнице. После выздоровления мы рекомендуем его депортировать", — сказал чиновник.
Как отметил Астика, по предварительным данным, поведение иностранца могло быть связано с зависимостью от определенных лекарственных препаратов. Окончательное решение по делу будет принимать иммиграционная служба.
Согласно публикации, среди претензий со стороны отеля фигурируют жалобы на регулярное нарушение покоя других постояльцев. Также сообщается, что 18 мая мужчина взял мороженое и напитки в баре гостиницы, не оплатив их сразу, однако позже погасил задолженность.
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