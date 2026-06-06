Олимпийский чемпион Попов: Андреева показала, что сибирячки не сгибаются

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции, обыграв в финале Майю Хвалиньскую из Польши.
- Александр Попов заявил, что Мирра Андреева проявила характер и достойна самых высоких похвал.
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов заявил РИА Новости, что 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, выигравшая Открытый чемпионат Франции, проявила характер и достойна самых высоких похвал.
В субботу уроженка Красноярска в возрасте 19 лет выиграла свой первый титул на турнирах Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции в Париже россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2.
"Вот молодец! Она взяла и показала, что сибирячки не сгибаются", - сказал Попов.