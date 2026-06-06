Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский чемпион Попов: Андреева показала, что сибирячки не сгибаются - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:01 06.06.2026 (обновлено: 19:02 06.06.2026)
Олимпийский чемпион Попов: Андреева показала, что сибирячки не сгибаются

Чемпион ОИ по плаванию Попов: Андреева показала, что сибирячки не сгибаются

© AP Photo / Emma Da SilvaМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции, обыграв в финале Майю Хвалиньскую из Польши.
  • Александр Попов заявил, что Мирра Андреева проявила характер и достойна самых высоких похвал.
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов заявил РИА Новости, что 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, выигравшая Открытый чемпионат Франции, проявила характер и достойна самых высоких похвал.
В субботу уроженка Красноярска в возрасте 19 лет выиграла свой первый титул на турнирах Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции в Париже россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2.
"Вот молодец! Она взяла и показала, что сибирячки не сгибаются", - сказал Попов.
Россиянка Мирра Андреева празднует победу в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Андреева произнесла речь на русском языке после победы на "Ролан Гаррос"
Вчера, 18:31
 
ТеннисМирра АндрееваКрасноярскСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    07.06 03:00
    Вегас
    Каролина
  • Теннис
    07.06 13:30
    Р. Сафиуллин
    А. Галарна
  • Теннис
    07.06 12:30
    Д. А. Беррейдж
    А. Блинкова
  • Теннис
    Завершен
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
    32
    66
  • Волейбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    США
    Германия
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Австралия
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Катар
    Сальвадор
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боливия
    Шотландия
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Новая Зеландия
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала