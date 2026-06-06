Олимпийский чемпион Попов: Андреева показала, что сибирячки не сгибаются

КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов заявил РИА Новости, что 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, выигравшая Открытый чемпионат Франции, проявила характер и достойна самых высоких похвал.

"Вот молодец! Она взяла и показала, что сибирячки не сгибаются", - сказал Попов.