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Андреева произнесла речь на русском языке после победы на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Теннис
 
18:31 06.06.2026 (обновлено: 18:33 06.06.2026)
Андреева произнесла речь на русском языке после победы на "Ролан Гаррос"

Андреева произнесла благодарственную речь на трех языках после победы

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneРоссиянка Мирра Андреева празднует победу в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
Россиянка Мирра Андреева празднует победу в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Россиянка Мирра Андреева празднует победу в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева произнесла благодарственную речь на русском, французском и английском языках после победы на Открытом чемпионате Франции.
  • В своей речи она выразила благодарность команде, тренеру и родителям, а также обратилась к тренеру Кириллу Крюкову.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева произнесла благодарственную речь на русском, французском и английском языках после победы на Открытом чемпионате Франции.
В субботу посеянная под восьмым номером Андреева обыграла 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале Открытого чемпионата Франции.
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06 июня 2026 • начало в 16:25
Завершен
Майя Хвалиньская
0 : 23:62:6
Мирра Андреева
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"Я смотрела "Ролан Гаррос" по телевизору с ранних лет. Я не могу поверить, что держу этот трофей в своих руках. Спасибо моей команде. Я знаю, иногда со мной сложно справиться. Спасибо, что заставляете меня работать, когда я этого не хочу. Спасибо моему тренеру Кончите за то, что делишься своим опытом и советами. И моим родителям особенно хочу сказать спасибо", - сказала Андреева на английском во время награждения.
Россиянка также поблагодарила местную публику на французском языке, после чего на русском обратилась к тренеру Кириллу Крюкову: "Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите сейчас по телевизору или телефону. Спасибо большое за вашу поддержку, за то, что вы всегда помогаете и верите в меня".
Андреевой 19 лет, она впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема.
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