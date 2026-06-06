Андреева произнесла речь на русском языке после победы на "Ролан Гаррос"

"Я смотрела "Ролан Гаррос" по телевизору с ранних лет. Я не могу поверить, что держу этот трофей в своих руках. Спасибо моей команде. Я знаю, иногда со мной сложно справиться. Спасибо, что заставляете меня работать, когда я этого не хочу. Спасибо моему тренеру Кончите за то, что делишься своим опытом и советами. И моим родителям особенно хочу сказать спасибо", - сказала Андреева на английском во время награждения.