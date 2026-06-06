Лидер немецкой АдГ Вайдель назвала Мерца канцлером-лжецом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом».
- Пользователя соцсети Facebook оштрафовали за высказывание «лжец Фриц» в адрес Мерца.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца "канцлером-лжецом", делая отсылку на недавнее решение суда, оштрафовавшего немецкого пользователя соцсетей за схожее высказывание.
Во вторник пользователя соцсети Facebook* оштрафовали за то, что он написал "лжец Фриц" в адрес Мерца под публикацией полиции города Хайльбронн. Сумма штрафа составила 30 дневных ставок.
"Я назвала Фридриха Мерца "канцлером-лжецом", потому что он и есть "канцлер-лжец", - приводит газета Bild слова Вайдель на съезде земельного отделения АдГ в Баден-Вюртемберге.
Газета Welt am Sonntag ранее сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете. Издание тогда назвало канцлера ФРГ "самым чувствительным политиком в истории федеративной республики".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.