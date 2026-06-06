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Лидер немецкой АдГ Вайдель назвала Мерца канцлером-лжецом - РИА Новости, 06.06.2026
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18:00 06.06.2026
Лидер немецкой АдГ Вайдель назвала Мерца канцлером-лжецом

Лидер немецкой партии АдГ Алиса Вайдель назвала Мерца "канцлером-лжецом"

© AP Photo / Ebrahim NorooziАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Алиса Вайдель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом».
  • Пользователя соцсети Facebook оштрафовали за высказывание «лжец Фриц» в адрес Мерца.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца "канцлером-лжецом", делая отсылку на недавнее решение суда, оштрафовавшего немецкого пользователя соцсетей за схожее высказывание.
Во вторник пользователя соцсети Facebook* оштрафовали за то, что он написал "лжец Фриц" в адрес Мерца под публикацией полиции города Хайльбронн. Сумма штрафа составила 30 дневных ставок.
"Я назвала Фридриха Мерца "канцлером-лжецом", потому что он и есть "канцлер-лжец", - приводит газета Bild слова Вайдель на съезде земельного отделения АдГ в Баден-Вюртемберге.
Газета Welt am Sonntag ранее сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете. Издание тогда назвало канцлера ФРГ "самым чувствительным политиком в истории федеративной республики".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреГерманияРоссияБаден-ВюртембергАлиса ВайдельФридрих МерцBild
 
 
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