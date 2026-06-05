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СМИ: уволенная сотрудница зоопарка в Британии не добилась компенсации - РИА Новости, 05.06.2026
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06:57 05.06.2026
СМИ: уволенная сотрудница зоопарка в Британии не добилась компенсации

Daily Mail: уволенная сотрудница зоопарка в Британии не добилась компенсации

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудница Эдинбургского зоопарка была уволена из-за неспособности распознавать породы обезьян.
  • Уволенная сотрудница подала иск о несправедливом увольнении, утверждая, что подвергалась унижающему достоинство обращению.
  • Суд отклонил иск сотрудницы зоопарка и постановил, что она не смогла доказать свою правоту.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сотрудница зоопарка в Великобритании, уволенная с работы из-за неспособности распознавать породы обезьян, проиграла судебное разбирательство по делу о компенсации, пишет газета Daily Mail.
Как сообщается, 36-летняя Лиза О'Хара утверждала, что подвергалась "унижающему достоинство" обращению во время работы в Эдинбургском зоопарке. Она работала в секциях, где содержались беличьи обезьяны и капуцины.
Женщина прошла обучение, призванное помочь ей распознавать обезьян-капуцинов, однако ей потребовалось дополнительное время после того, как она не смогла пройти испытательный срок.
О'Хара уволилась со своей должности в феврале 2025 года, менее чем через год после начала работы. Она заявила в суде по трудовым спорам, что ее "изолировали" от коллектива, отказывали в разумном приспособлении рабочих условий под ее нужды и подвергали критике из-за ее СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).
В общей сложности она подала восемь жалоб, связанных с ее иском о несправедливом увольнении. Суд отклонил иск и постановил, что О'Хара не смогла доказать свою правоту. Королевское зоологическое общество Шотландии приветствовало это решение.
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