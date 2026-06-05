СМИ: уволенная сотрудница зоопарка в Британии не добилась компенсации

Как сообщается, 36-летняя Лиза О'Хара утверждала, что подвергалась "унижающему достоинство" обращению во время работы в Эдинбургском зоопарке. Она работала в секциях, где содержались беличьи обезьяны и капуцины.

Женщина прошла обучение, призванное помочь ей распознавать обезьян-капуцинов, однако ей потребовалось дополнительное время после того, как она не смогла пройти испытательный срок.

О'Хара уволилась со своей должности в феврале 2025 года, менее чем через год после начала работы. Она заявила в суде по трудовым спорам, что ее "изолировали" от коллектива, отказывали в разумном приспособлении рабочих условий под ее нужды и подвергали критике из-за ее СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).