Страховщик предупредил о наступлении сезона активности змей в ряде регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наступление теплого сезона привело к повышению активности змей, и в ряде регионов страховщики фиксируют случаи укусов.
- В «Росгосстрахе» рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе.
- При укусе змеи важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, сохраняя спокойствие и по возможности ограничивая движения.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россиянам следует быть внимательными во время отдыха на природе из-за наступления сезона активности змей, в ряде регионов страховщики уже фиксируют случаи укусов, сообщили РИА Новости в страховой компании "Росгосстрах".
"С наступлением теплого сезона к привычным рискам добавилась еще одна опасность - змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Если обычно в "Росгосстрахе" фиксируется не более 3-4 обращений в год, связанных с укусами змей, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе", - сообщили в страховой компании.
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Подобные страховые случаи уже фиксировались в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях.
"При укусе змеи важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему необходимо сохранять спокойствие и по возможности меньше двигаться - это замедляет распространение яда по организму. Место укуса лучше держать ниже уровня сердца, снять кольца, браслеты и другие сдавливающие предметы из-за возможного отека", - советует начальник управления выплат по личному страхованию Полина Григорьева.
"При этом нельзя прижигать рану, накладывать жгут, разрезать место укуса или пытаться отсасывать яд - такие действия могут только ухудшить состояние", - подчеркнула она.
Чаще всего, по ее словам, жертвами змей становятся женщины во время работы на садовых участках, сбора ягод и грибов или прогулок по лесным тропам. Самая крупная выплата в страховой компании составила 45 тысяч рублей: девушке потребовалось лечение после укуса ядовитой змеи и устранение последствий интоксикации змеиным ядом.