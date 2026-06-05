Страховщик предупредил о наступлении сезона активности змей в ряде регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Наступление теплого сезона привело к повышению активности змей, и в ряде регионов страховщики фиксируют случаи укусов.

В «Росгосстрахе» рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе.

При укусе змеи важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, сохраняя спокойствие и по возможности ограничивая движения.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россиянам следует быть внимательными во время отдыха на природе из-за наступления сезона активности змей, в ряде регионов страховщики уже фиксируют случаи укусов, сообщили РИА Новости в страховой компании "Росгосстрах".

"С наступлением теплого сезона к привычным рискам добавилась еще одна опасность - змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Если обычно в " Росгосстрахе " фиксируется не более 3-4 обращений в год, связанных с укусами змей, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе", - сообщили в страховой компании.

Подобные страховые случаи уже фиксировались в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях

"При укусе змеи важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему необходимо сохранять спокойствие и по возможности меньше двигаться - это замедляет распространение яда по организму. Место укуса лучше держать ниже уровня сердца, снять кольца, браслеты и другие сдавливающие предметы из-за возможного отека", - советует начальник управления выплат по личному страхованию Полина Григорьева.

"При этом нельзя прижигать рану, накладывать жгут, разрезать место укуса или пытаться отсасывать яд - такие действия могут только ухудшить состояние", - подчеркнула она.