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"Сумасшедший". На Западе поразились выходке Зеленского в отношении Путина - РИА Новости, 05.06.2026
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08:28 05.06.2026 (обновлено: 08:30 05.06.2026)

"Сумасшедший". На Западе поразились выходке Зеленского в отношении Путина

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают письмо Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина, в котором предлагалось завершить конфликт.
  • Некоторые пользователи соцсети X считают, что письмо Зеленского неискреннее и направлено на обострение конфликта.
  • В комментариях критикуют Зеленского за его действия и политику.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают письмо Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина, в котором глава киевского режима предлагал завершить конфликт.
"Не могу поверить, что потратил время на чтение этой чуши и угрозы в адрес России. Ты просто сумасшедший и используешь свои лживые байки, чтобы обманывать народ Европы, Украина должна была выполнять Минские договоренности. Согласен, что этот конфликт следует закончить, но ясно, что твои цели — это всего лишь перемирие в стиле Израиля, чтобы собрать больше наемников и западного вооружения. Россия никогда на это не согласится", — написал @_Stalinspears_.
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"Зеленский знает, что Украина терпит сокрушительное поражение и умоляет встретиться с Путиным. Пора сдать Донбасс", — отметил @morty4469.
"Какое жалкое, неискреннее пропагандистское письмо. Какой русский не оскорбится от этой хвастливой чепухи на бумаге?" — недоумевает @DenverBob2
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"На планете никто не ведет переговоры с нелегитимным проигравшим комиком", — подчеркнул @PKikos.
"Ты идиот, твое невежество бросается в глаза, а твое знание безмолвно. Это нужно было сделать давно, чтобы спасти жизни невинных украинцев, но ты выбрал войну вместо человеческих жизней. Ты утверждаешь, что ты крутой парень, но это не так. Теперь, когда все так запутано, ты ищешь мира. Я уверен, ты использовал эту войну, чтобы обогатить себя и свою семью. <…> Ты заслуживаешь сидеть в тюрьме за свои глупые решения, которые причинили вред невинным украинцам", — высказался @africariangh.
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"Если ты искренне стремишься к прекращению огня, диалогу и миру, не следует писать подобное письмо. Это больше похоже на письмо, призванное затянуть и обострить конфликт", — заключил @chenweihua.
Вчера Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт.
В Кремле заявили, что видели документ, но президент пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что глава государства не раз выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.
Накануне в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, а Москва может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.
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