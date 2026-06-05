"Сумасшедший". На Западе поразились выходке Зеленского в отношении Путина

"Ты идиот, твое невежество бросается в глаза, а твое знание безмолвно. Это нужно было сделать давно, чтобы спасти жизни невинных украинцев, но ты выбрал войну вместо человеческих жизней. Ты утверждаешь, что ты крутой парень, но это не так. Теперь, когда все так запутано, ты ищешь мира. Я уверен, ты использовал эту войну, чтобы обогатить себя и свою семью. <…> Ты заслуживаешь сидеть в тюрьме за свои глупые решения, которые причинили вред невинным украинцам", — высказался @africariangh.