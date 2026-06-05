Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, предложив провести личную встречу и завершить конфликт.
- Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что это создает иллюзию мира, но украинские власти не хотят разрешения конфликта.
- По мнению Килинкарова, вопрос войны и мира контролируется не внутри Украины и не украинским правительством.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский открытым письмом президенту России Владимиру Путину пытается создать иллюзию мира, на самом деле украинские власти не хотят разрешения конфликта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
Ранее Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Киев передает обращение Москве по дипломатическим каналам.
"На самом деле это создание иллюзии мира. Внутри украинского общества есть высокий уровень запроса на мир, и вся эта воинствующая риторика Зеленского и его окружения порядком достала. Поэтому нужно создавать иллюзию мира, заявляя о том, что надо бы закончить войну и встретиться с Путиным", - сказал Килинкаров в беседе с агентством.
По мнению эксперта, ни Зеленский, ни его окружение не хотят завершения конфликта, тем более эти вопросы "уже давно не в компетенции украинской власти".