Экс-депутат Рады назвал письмо Зеленского для Путина иллюзией мира

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский открытым письмом президенту России Владимиру Путину пытается создать иллюзию мира, на самом деле украинские власти не хотят разрешения конфликта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

По мнению эксперта, ни Зеленский, ни его окружение не хотят завершения конфликта, тем более эти вопросы "уже давно не в компетенции украинской власти".