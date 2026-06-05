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Экс-депутат Рады назвал письмо Зеленского для Путина иллюзией мира - РИА Новости, 05.06.2026
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11:01 05.06.2026
Экс-депутат Рады назвал письмо Зеленского для Путина иллюзией мира

Килинкаров: Зеленский открытым письмом Путину пытается создать иллюзию мира

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, предложив провести личную встречу и завершить конфликт.
  • Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что это создает иллюзию мира, но украинские власти не хотят разрешения конфликта.
  • По мнению Килинкарова, вопрос войны и мира контролируется не внутри Украины и не украинским правительством.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский открытым письмом президенту России Владимиру Путину пытается создать иллюзию мира, на самом деле украинские власти не хотят разрешения конфликта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
Ранее Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Киев передает обращение Москве по дипломатическим каналам.
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"На самом деле это создание иллюзии мира. Внутри украинского общества есть высокий уровень запроса на мир, и вся эта воинствующая риторика Зеленского и его окружения порядком достала. Поэтому нужно создавать иллюзию мира, заявляя о том, что надо бы закончить войну и встретиться с Путиным", - сказал Килинкаров в беседе с агентством.
По мнению эксперта, ни Зеленский, ни его окружение не хотят завершения конфликта, тем более эти вопросы "уже давно не в компетенции украинской власти".
"Вопрос войны и мира контролируется не внутри Украины и не украинским правительством. Судя по тому, какие заявления мы слышим с Европы, действенных шагов, направленных на завершение конфликта путем переговоров, я пока не вижу", - добавил он.
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