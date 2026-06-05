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NYT назвала письмо Зеленского пиар-ходом - РИА Новости, 05.06.2026
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NYT назвала письмо Зеленского пиар-ходом

NYT назвала письмо Зеленского о мире Путину пиар-ходом

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • NYT назвала письмо Владимира Зеленского с предложением о мире пиар-ходом.
  • При этом издание отмечает, что пока не ясно, что Зеленский может получить от использования в письме тактики, сочетающей провоцирование конфликта и призывы к урегулированию.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала пиар-ходом публикацию Владимиром Зеленским письма с предложением о мире, в котором он сам же и провоцировал конфликт.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
"Письмо (Зеленского - ред.), по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом", - пишет New York Times.
При этом издание отмечает, что пока не ясно, что Зеленский может получить от использования в письме "смешанной тактики", сочетающей провоцирование конфликта и призывы к миру.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
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