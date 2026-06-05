NYT назвала письмо Зеленского пиар-ходом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- NYT назвала письмо Владимира Зеленского с предложением о мире пиар-ходом.
- При этом издание отмечает, что пока не ясно, что Зеленский может получить от использования в письме тактики, сочетающей провоцирование конфликта и призывы к урегулированию.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала пиар-ходом публикацию Владимиром Зеленским письма с предложением о мире, в котором он сам же и провоцировал конфликт.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
"Письмо (Зеленского - ред.), по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом", - пишет New York Times.
При этом издание отмечает, что пока не ясно, что Зеленский может получить от использования в письме "смешанной тактики", сочетающей провоцирование конфликта и призывы к миру.