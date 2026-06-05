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В двух регионах в марте средняя зарплата была выше 200 тысяч рублей - РИА Новости, 05.06.2026
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00:33 05.06.2026
В двух регионах в марте средняя зарплата была выше 200 тысяч рублей

РИА Новости: на Чукотке средняя зарплата в марте была выше 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В марте Чукотка и Москва были единственными российскими регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей.
  • На Чукотке средняя зарплата составила 246 тысяч рублей, а в Москве — 220 тысяч рублей.
  • По итогам квартала зарплаты на Чукотке составляли 228 тысяч рублей (рост на 15%), а в Москве — 202 тысячи рублей (рост на 20%).
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Чукотка и Москва в марте были единственными российскими регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, самые высокие зарплаты были на Чукотке, где россияне в среднем получали 246 тысяч рублей. При этом год назад трудовые доходы там были около 214 тысяч рублей.
Еще отметку в 200 тысяч рублей преодолели жители Москвы - в марте они зарабатывали в среднем 220 тысяч рублей. Годом раньше доходы были примерно 189 тысяч рублей.
При этом в этих же регионах зарплаты превысили 200 тысяч рублей и по итогам квартала: на Чукотке они составляли 228 тысяч рублей (рост на 15%), а в Москве - 202 тысячи рублей (рост на 20%).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. При этом в среднем по стране в марте зарплата составила почти 113 тысяч рублей.
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