В двух регионах в марте средняя зарплата была выше 200 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В марте Чукотка и Москва были единственными российскими регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей.

На Чукотке средняя зарплата составила 246 тысяч рублей, а в Москве — 220 тысяч рублей.

По итогам квартала зарплаты на Чукотке составляли 228 тысяч рублей (рост на 15%), а в Москве — 202 тысячи рублей (рост на 20%).

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Чукотка и Москва в марте были единственными российскими регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, самые высокие зарплаты были на Чукотке , где россияне в среднем получали 246 тысяч рублей. При этом год назад трудовые доходы там были около 214 тысяч рублей.

Еще отметку в 200 тысяч рублей преодолели жители Москвы - в марте они зарабатывали в среднем 220 тысяч рублей. Годом раньше доходы были примерно 189 тысяч рублей.

При этом в этих же регионах зарплаты превысили 200 тысяч рублей и по итогам квартала: на Чукотке они составляли 228 тысяч рублей (рост на 15%), а в Москве - 202 тысячи рублей (рост на 20%).