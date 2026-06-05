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При атаке ВСУ на ЛЭП ЗАЭС ранены пять военнослужащих - РИА Новости, 05.06.2026
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15:23 05.06.2026 (обновлено: 15:29 05.06.2026)
При атаке ВСУ на ЛЭП ЗАЭС ранены пять военнослужащих

ЗАЭС: пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЛЭП "Днепровская"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ в районе линии ЛЭП «Днепровская» Запорожской АЭС ранены пять военнослужащих.
  • Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пять военнослужащих ранены в результате атаки ВСУ в районе линии ЛЭП "Днепровская" Запорожской АЭС, сообщили на станции.
"В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
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