При атаке ВСУ на ЛЭП ЗАЭС ранены пять военнослужащих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ в районе линии ЛЭП «Днепровская» Запорожской АЭС ранены пять военнослужащих.
- Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пять военнослужащих ранены в результате атаки ВСУ в районе линии ЛЭП "Днепровская" Запорожской АЭС, сообщили на станции.
"В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении на платформе "Макс".