ВСУ нарушили режим тишины на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На ЗАЭС украинский дрон сбросил боеприпас на группу разминирования Минобороны России.
- Пять военных получили ранения.
- Инцидент произошел в первые часы действия режима тишины у опоры № 20 линии электропередачи напряжением 750 киловольт "Днепровская".
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На ЗАЭС украинский дрон сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны России.
"Ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медпомощь", — сообщается на канале станции на платформе "Макс".
Инцидент произошел в первые часы действия режима тишины у опоры № 20 линии электропередачи напряжением 750 киловольт "Днепровская", которая имеет важное значение для безопасности Запорожской АЭС.
"Это является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ", — говорится в посте.
Кроме того, сегодня утром беспилотники ВСУ атаковали специалистов "Росатома", вышедших на восстановление станции. По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, пострадали три инженера, двое находятся в тяжелом состоянии.
Режим тишины, о котором стороны пытались договориться с конца марта, начал действовать в 6:00 мск. По плану он должен был продлиться до 23 июня.