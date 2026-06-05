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ВСУ нарушили режим тишины на ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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15:21 05.06.2026 (обновлено: 17:33 05.06.2026)
ВСУ нарушили режим тишины на ЗАЭС

ВСУ нарушили режим тишины на ЗАЭС, сбросив боеприпас на группу разминирования

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ЗАЭС украинский дрон сбросил боеприпас на группу разминирования Минобороны России.
  • Пять военных получили ранения.
  • Инцидент произошел в первые часы действия режима тишины у опоры № 20 линии электропередачи напряжением 750 киловольт "Днепровская".
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На ЗАЭС украинский дрон сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны России.
"Ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медпомощь", — сообщается на канале станции на платформе "Макс".
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Инцидент произошел в первые часы действия режима тишины у опоры № 20 линии электропередачи напряжением 750 киловольт "Днепровская", которая имеет важное значение для безопасности Запорожской АЭС.
"Это является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ", — говорится в посте.
Кроме того, сегодня утром беспилотники ВСУ атаковали специалистов "Росатома", вышедших на восстановление станции. По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, пострадали три инженера, двое находятся в тяжелом состоянии.
Режим тишины, о котором стороны пытались договориться с конца марта, начал действовать в 6:00 мск. По плану он должен был продлиться до 23 июня.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМАГАТЭРоссияЗапорожская АЭСМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Алексей ЛихачевПроисшествия
 
 
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