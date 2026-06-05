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На ЗАЭС приступили к восстановлению поврежденной линии электроснабжения - РИА Новости, 05.06.2026
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10:14 05.06.2026
На ЗАЭС приступили к восстановлению поврежденной линии электроснабжения

Специалисты приступили к восстановлению основной линии электроснабжения ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты приступают к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения «Днепровская» Запорожской АЭС.
  • МАГАТЭ организовало локальный режим прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Специалисты приступают к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения "Днепровская" Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
"Специалисты приступают к операциям по восстановлению работоспособности линии", - сказала Яшина.
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Запорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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