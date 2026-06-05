На ЗАЭС приступили к восстановлению поврежденной линии электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты приступают к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения «Днепровская» Запорожской АЭС.
- МАГАТЭ организовало локальный режим прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Специалисты приступают к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения "Днепровская" Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
"Специалисты приступают к операциям по восстановлению работоспособности линии", - сказала Яшина.