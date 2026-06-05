В Харькове второй раз за день прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Это второй взрыв в городе за день.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв второй раз за день прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу телеканал уже сообщал о взрыве в городе.
"В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18