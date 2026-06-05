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ВТБ: портфель внешнеторговых контрактов с Китаем клиентов СМБ вырос на 57% - РИА Новости, 05.06.2026
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Твой бизнес
 
11:28 05.06.2026
ВТБ: портфель внешнеторговых контрактов с Китаем клиентов СМБ вырос на 57%

ВТБ: портфель внешнеторговых контрактов с Китаем клиентов СМБ увеличился на 57%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Стенд ВТБ
ПМЭФ-2026. Стенд ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПМЭФ-2026. Стенд ВТБ
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. За первый квартал 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 57% увеличили портфель контрактов с Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова на ПМЭФ-2026.
Число платежей в КНР выросло на 36%.
"Малый и средний бизнес продолжает укреплять связи с китайскими партнерами. Оставаясь лидером рынка в этом направлении с собственным филиалом в Шанхае, ВТБ поддерживает клиентов на каждом этапе внешнеторговой сделки и развивает актуальные решения для работы с КНР: от поиска и проверки контрагента, открытия счетов зарубежным партнерам, сквозного валютного контроля, учитывающего правовые нормы обеих стран, до организации прямых безопасных расчетов, защиты от валютного риска, документарных продуктов, кредитов и депозитов в юанях. Обслуживание ведется на русском, английском и китайском языках: банк помогает избежать барьеров в коммуникации и максимально эффективно организовать ВЭД с Китаем", – приводит пресс-служба ВТБ слова Копытовой.
Среди предпринимателей обеих стран высоким спросом пользуется база поставщиков КНР, которая уже насчитывает более 2,5 тысячи профилей компаний — клиентов ВТБ Шанхай, нацеленных на сотрудничество с российским бизнесом. С начала года база выросла в пять раз. Сервис бесплатно доступен клиентам среднего и малого бизнеса в интернет-банке и позволяет искать потенциальных партнеров по отрасли и видам продукции.
За каждой компанией закреплен персональный специалист по ВЭД. Также клиенты ВТБ могут воспользоваться услугами по проведению переговоров с китайскими партнерами, экспертизе контракта, таможенному и логистическому сопровождению под контролем банка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
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