В Белгородской области человек погиб при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали Шебекино и село Отрадное Белгородского округа, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил оперштаб региона.
Уточняется, что в городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю, от полученных ранений водитель скончался на месте.
Сообщается также, что в селе Отрадное Белгородского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины, пострадавшему оказана медицинская помощь, он продолжит лечение амбулаторно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18