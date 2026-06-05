Спасенный из плена ВСУ боец рассказал, что будет ждать приказа командования

Краткий пересказ от РИА ИИ Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий после встречи с родными будут ждать приказа командования.

Минобороны РФ сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории в обмен на 185 военнопленных ВСУ.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена боец рассказал РИА Новости, что после встречи с родными будет ждать приказа командования.

"Сначала с семьей надо увидеться первым делом, а дальше уже ждать приказа командования", - сказал он.

Военнослужащий рассказал, что находится в приподнятом настроении и после времени, проведенного в плену, все еще ошарашен тем, что наконец-то вернулся на Родину.

Он уточнил, что уже поговорил с женой и двумя детьми - мальчиком и девочкой.

"В первую очередь надо как-то отойти от этого, немного передохнуть, а потом уже дальше как скажет армия, контракт еще не закончился, надо дальше продолжать", - рассказал еще один из вернувшихся военнослужащих.

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ

Сперва российских военнослужащих доставили в Белоруссию , там с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова , они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь.