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Спасенный из плена ВСУ боец рассказал, что будет ждать приказа командования - РИА Новости, 05.06.2026
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22:35 05.06.2026 (обновлено: 22:46 05.06.2026)
Спасенный из плена ВСУ боец рассказал, что будет ждать приказа командования

Вернувшийся из плена боец ВС РФ рассказал, что будет ждать приказа командования

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий после встречи с родными будут ждать приказа командования.
  • Минобороны РФ сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории в обмен на 185 военнопленных ВСУ.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена боец рассказал РИА Новости, что после встречи с родными будет ждать приказа командования.
"Сначала с семьей надо увидеться первым делом, а дальше уже ждать приказа командования", - сказал он.
Военнослужащий рассказал, что находится в приподнятом настроении и после времени, проведенного в плену, все еще ошарашен тем, что наконец-то вернулся на Родину.
Он уточнил, что уже поговорил с женой и двумя детьми - мальчиком и девочкой.
"В первую очередь надо как-то отойти от этого, немного передохнуть, а потом уже дальше как скажет армия, контракт еще не закончился, надо дальше продолжать", - рассказал еще один из вернувшихся военнослужащих.
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ.
Сперва российских военнослужащих доставили в Белоруссию, там с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь.
После этого бойцы прилетели в Москву, они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
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