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"В условиях активной поддержки ЕС киевского режима международным организациям и государствам ЕС вне зависимости от проверки фактов и определения ответственных, суверенная реакция невозможна. Внимание мирового сообщества будет сосредоточено на событиях и конфликтах, таких как Персидский залив и Ливан, что оттесняет на второй план инциденты с гражданским судоходством, даже если они носят трагический характер. Страны ЕС уже заняли определенную позицию в конфликте, и их реакции всегда обусловлены этой позицией, а не только деталями конкретного инцидента. Осуждение Киева может рассматриваться как подрыв общей стратегии поддержки ЕС", - сказал эксперт.