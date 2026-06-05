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Эксперт прокомментировал удары ВСУ по гражданским судам в Азовском море - РИА Новости, 05.06.2026
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16:30 05.06.2026
Эксперт прокомментировал удары ВСУ по гражданским судам в Азовском море

Тиханский: удар по судам в Азовском море показал террористическую сущность Киева

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно.
  • На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана.
  • Эксперт Александр Тиханский заявил, что удары по гражданским судам в Азовском море свидетельствуют о расширении театра военных действий и изменении тактики применения украинскими силами БПЛА.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Киевский режим ударом по гражданским судам в Азовском море в очередной раз доказал свою террористическую сущность, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. МИД Азербайджана заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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"Данные целенаправленные удары по гражданским судам свидетельствуют о расширении театра военных действий и изменении тактики применения украинскими силами БПЛА, что имеет серьезные последствия для международного морского права и безопасности судоходства. А гражданские цели для ВСУ уже давно определены как военные. Киевский режим ударом по гражданским судам в Азовском море в очередной раз доказал свою террористическую сущность", - сказал эксперт.
По его словам, действия ВСУ, целенаправленно атакующих гражданские суда в Азовском море, преследуют несколько целей.
"Во-первых, Азовское море является ключевым маршрутом для снабжения южных регионов России, включая присоединенные территории. Атаки на грузовые суда могут быть попыткой дестабилизировать эти поставки, независимо от того, какие они везут грузы. Во-вторых, Киев пытается создать опасность для гражданского судоходства, тем самым увеличивая риски для страховых компаний и судовладельцев", - отметил Тиханский.
Эксперт подчеркнул, что удары по целям в Азовском море также имеют цель создать атмосферу страха и неопределенности для всех, кто участвует в морских операциях в данном регионе.
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"В условиях активной поддержки ЕС киевского режима международным организациям и государствам ЕС вне зависимости от проверки фактов и определения ответственных, суверенная реакция невозможна. Внимание мирового сообщества будет сосредоточено на событиях и конфликтах, таких как Персидский залив и Ливан, что оттесняет на второй план инциденты с гражданским судоходством, даже если они носят трагический характер. Страны ЕС уже заняли определенную позицию в конфликте, и их реакции всегда обусловлены этой позицией, а не только деталями конкретного инцидента. Осуждение Киева может рассматриваться как подрыв общей стратегии поддержки ЕС", - сказал эксперт.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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