Бойцы ФСБ уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделение «Горыныч» ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР.
- Бойцами ФСБ также были выявлены и уничтожены украинский пункт управления и ретранслятор БПЛА.
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Операторы "Горыныча" ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что бойцами ФСБ также были выявлены и уничтожены украинские пункт управления и ретранслятор БПЛА.