Бойцы ФСБ уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.