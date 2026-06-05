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Родственники боевиков ВСУ добиваются их вывода из окружения под Сумами - РИА Новости, 05.06.2026
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06:35 05.06.2026 (обновлено: 08:22 05.06.2026)
Родственники боевиков ВСУ добиваются их вывода из окружения под Сумами

Родственники военных теробороны ВСУ добиваются их вывода из окружения под Сумами

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родственники военных из 101-й бригады теробороны ВСУ добиваются от командования их вывода из окружения в Сумской области.
  • Украинские боевики оказались в критической ситуации из-за уничтожения логистики.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Родственники военных теробороны ВСУ добиваются от командиров их вывода из окружения в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Шосткинском районе родственники солдат 68-го отдельного батальона 101-й бригады ТРО пытаются добиться от командования и руководства МО Украины эвакуации родных и близких, которые находятся в окружении (российских. — Прим. ред.) войск без обеспечения", — рассказал собеседник агентства.
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Боевики ВСУ оказались в критической ситуации из-за уничтожения их логистики, добавил он.
В Сумской области действует группировка "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом направлении более 195 военнослужащих, две ББМ и 11 автомобилей.
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