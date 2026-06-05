СМИ: Уиткофф и Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере.
- Эти специалисты впоследствии могут быть привлечены к переговорам с Ираном.
- Белый дом пытается достичь меморандума о взаимопонимании с Ираном, чтобы закончить войну и начать углубленные переговоры по теме атома.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере, которых впоследствии могут привлечь к переговорам с Ираном, сообщил портал Axios со ссылкой на собственную информацию.
"Посланники президента (США Дональда - ред.) Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг отправились в государственную лабораторию в Ок-Ридж в Теннесси для консультации с командой технических экспертов, которые могут сыграть роль в переговорах с Ираном по атому... Белый дом пытается достичь меморандума о взаимопонимании с Ираном, чтобы закончить войну и начать углубленные переговоры по теме атома, и хочет, чтобы у него были подготовленные эксперты, если эти переговоры начнутся", - говорится в публикации.
По словам американских и региональных чиновников, США и Иран все еще не могут согласовать ряд деталей меморандума, и пока неясно, удастся ли достичь соглашения.
"Эта встреча в Ок-Ридж не означает, что сделка (обязательно - ред.) произойдет, однако это знак, что переговоры (о заключении меморандума - ред.) находятся в очень серьезной фазе и что есть шанс их завершить, и мы хотим быть готовы к этому", - заявил порталу неназванный американский чиновник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.