СМИ: Уиткофф и Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере.

Эти специалисты впоследствии могут быть привлечены к переговорам с Ираном.

Белый дом пытается достичь меморандума о взаимопонимании с Ираном, чтобы закончить войну и начать углубленные переговоры по теме атома.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере, которых впоследствии могут привлечь к переговорам с Ираном, сообщил портал Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере, которых впоследствии могут привлечь к переговорам с Ираном, сообщил портал Axios со ссылкой на собственную информацию.

"Посланники президента ( США Дональда - ред.) Трампа Стив Уиткофф Джаред Кушнер в четверг отправились в государственную лабораторию в Ок-Ридж в Теннесси для консультации с командой технических экспертов, которые могут сыграть роль в переговорах с Ираном по атому... Белый дом пытается достичь меморандума о взаимопонимании с Ираном, чтобы закончить войну и начать углубленные переговоры по теме атома, и хочет, чтобы у него были подготовленные эксперты, если эти переговоры начнутся", - говорится в публикации.

По словам американских и региональных чиновников, США и Иран все еще не могут согласовать ряд деталей меморандума, и пока неясно, удастся ли достичь соглашения.

"Эта встреча в Ок-Ридж не означает, что сделка (обязательно - ред.) произойдет, однако это знак, что переговоры (о заключении меморандума - ред.) находятся в очень серьезной фазе и что есть шанс их завершить, и мы хотим быть готовы к этому", - заявил порталу неназванный американский чиновник.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.