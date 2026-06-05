Ракова рассказала, сможет ли ИИ заменить врача

Заммэра отметила, что генеративный искусственный интеллект может в режиме онлайн анализировать беспрецедентный огромный объем данных, миллионы параметров и выделять в каждом из них конкретный момент того, куда надо посмотреть врачу.

"То есть то, на что никогда ни у одного медика не хватало работы. Попробуйте посмотреть на своем участке за всеми своими пациентами. Да даже в одном отделении ты в режиме онлайн не видишь, у кого какая динамика идет. Он в этот момент включает "аларм" и подсвечивает тебе то, на что тебе никогда не хватало внимания", - подчеркнула Ракова.