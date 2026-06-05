Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала, сможет ли ИИ заменить врача - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 05.06.2026 (обновлено: 15:36 05.06.2026)
Ракова рассказала, сможет ли ИИ заменить врача

Ракова: искусственный интеллект никогда не сможет заменить врача

© РИА НовостиАнастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026
Анастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости
Анастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить врача.
  • По ее словам, искусственный интеллект страхует, снимает техническую работу и помогает врачам, но не может принимать решения.
  • Ракова отметила, что генеративный искусственный интеллект может в режиме онлайн анализировать огромный объем данных и выделять важные моменты для врачей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не сможет заменить врача, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Если говорим о сервисе искусственного интеллекта, они, конечно, страхуют, снимают техническую работу, помогают. Это, конечно, в первую очередь помощники. Невозможно убить в данном случае врача, невозможно его заменить, никогда искусственный интеллект не может принимать решения. Клиническое мышление и профессиональные суждения всегда будут доминировать при принятии решения", - сказала Ракова на сессии "Платформы: больше, чем бизнес" в рамках ПМЭФ.
Заммэра отметила, что генеративный искусственный интеллект может в режиме онлайн анализировать беспрецедентный огромный объем данных, миллионы параметров и выделять в каждом из них конкретный момент того, куда надо посмотреть врачу.
"То есть то, на что никогда ни у одного медика не хватало работы. Попробуйте посмотреть на своем участке за всеми своими пациентами. Да даже в одном отделении ты в режиме онлайн не видишь, у кого какая динамика идет. Он в этот момент включает "аларм" и подсвечивает тебе то, на что тебе никогда не хватало внимания", - подчеркнула Ракова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ученый рассказал об уязвимости искусственного интеллекта
3 июня, 12:52
 
Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала