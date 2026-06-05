Ракова рассказала, сможет ли ИИ заменить врача

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить врача.
- По ее словам, искусственный интеллект страхует, снимает техническую работу и помогает врачам, но не может принимать решения.
- Ракова отметила, что генеративный искусственный интеллект может в режиме онлайн анализировать огромный объем данных и выделять важные моменты для врачей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не сможет заменить врача, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Если говорим о сервисе искусственного интеллекта, они, конечно, страхуют, снимают техническую работу, помогают. Это, конечно, в первую очередь помощники. Невозможно убить в данном случае врача, невозможно его заменить, никогда искусственный интеллект не может принимать решения. Клиническое мышление и профессиональные суждения всегда будут доминировать при принятии решения", - сказала Ракова на сессии "Платформы: больше, чем бизнес" в рамках ПМЭФ.
Заммэра отметила, что генеративный искусственный интеллект может в режиме онлайн анализировать беспрецедентный огромный объем данных, миллионы параметров и выделять в каждом из них конкретный момент того, куда надо посмотреть врачу.
"То есть то, на что никогда ни у одного медика не хватало работы. Попробуйте посмотреть на своем участке за всеми своими пациентами. Да даже в одном отделении ты в режиме онлайн не видишь, у кого какая динамика идет. Он в этот момент включает "аларм" и подсвечивает тебе то, на что тебе никогда не хватало внимания", - подчеркнула Ракова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.