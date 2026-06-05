Более 86% жителей Тюменской области обеспечены водопроводной водой

ТЮМЕНЬ, 5 июн - РИА Новости. Более 86% жителей Тюменской области обеспечены качественной водой из централизованных систем водоснабжения, этому способствуют концессионные соглашения с компанией "Росводоканал Тюмень", сообщил губернатор Александр Моор.

Говоря об эффективности концессионных соглашений на сессии, Моор подчеркнул, что для успешной реализации концессий в сфере ЖКХ государству нужны надежные партнеры, они должны быть достаточно крупными, иметь финансовую стабильность и возможность привлекать кредитные ресурсы.