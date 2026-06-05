Более 86% жителей Тюменской области обеспечены водопроводной водой

ТЮМЕНЬ, 5 июн - РИА Новости. Более 86% жителей Тюменской области обеспечены качественной водой из централизованных систем водоснабжения, этому способствуют концессионные соглашения с компанией "Росводоканал Тюмень", сообщил губернатор Александр Моор.
Тюменская область одним из первых регионов в России начала реализацию концессионных соглашений в сфере ЖКХ. На сессии "Инженерная инфраструктура: системные барьеры для развития территорий" Петербургского международного экономического форума глава региона рассказал о результатах реализации концессий с компанией "Росводоканал Тюмень".
"Отремонтировано и построено более 500 километров сетей, в три раза сократились потери воды, построена третья очередь очистных сооружений канализации, реконструирован один из двух водозаборов в Тюмени, обновляем второй. Доля жителей региона, обеспеченных качественной водой из централизованных систем, превысила 86%, а среди горожан - почти 99%", - сообщил Моор на платформе "Макс".
Говоря об эффективности концессионных соглашений на сессии, Моор подчеркнул, что для успешной реализации концессий в сфере ЖКХ государству нужны надежные партнеры, они должны быть достаточно крупными, иметь финансовую стабильность и возможность привлекать кредитные ресурсы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.