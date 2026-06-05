Венгрия сняла вето на выделение Украине средств из фонда мира, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, сообщила газета Nepszava.

Средства могут направить на усиление противовоздушной обороны Украины.

БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, они пойдут на усиление ПВО, сообщила газета Nepszava со ссылкой на источники.

"Венгрия два года блокировала предоставление ЕС 6,6 миллиарда евро на поддержку обороны Украины ... Несколько источников подтвердили Nepszava, что последнее венгерское вето в отношении Украины снято, и решение об использовании Европейского фонда мира уже принято на уровне послов", - говорится в сообщении

Отмечается, что окончательное решение о цели использования выделяемых средств еще не принято, но "как говорят, ЕС может направить поддержку на противовоздушную оборону".