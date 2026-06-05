СК показал кадры с места поисков семьи Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ Красноярский главк СК показал видео работы специалистов в горно-лесистой местности, где проходят поиски пропавшей семьи Усольцевых.

На записи демонстрируется инструктаж сотрудников ведомств и сами поиски.

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии опубликовал на платформе " Главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии опубликовал на платформе " Макс " видео с места поисков пропавшей осенью семьи Усольцевых.

На записи показали момент подготовки к поисковым работам и инструктаж сотрудников ведомств, а затем — сами поиски с участием служебных собак.

Из видео следует, что в горно-лесистой местности, где ведется операция, много крупных валунов. Снега нигде не осталось, территория покрыта травой.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач.