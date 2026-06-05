Рейтинг@Mail.ru
СК показал кадры с места поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 05.06.2026 (обновлено: 10:39 05.06.2026)
СК показал кадры с места поисков семьи Усольцевых

СК показал кадры с места поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Красноярский главк СК показал видео работы специалистов в горно-лесистой местности, где проходят поиски пропавшей семьи Усольцевых.
  • На записи демонстрируется инструктаж сотрудников ведомств и сами поиски.
КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии опубликовал на платформе "Макс" видео с места поисков пропавшей осенью семьи Усольцевых.
На записи показали момент подготовки к поисковым работам и инструктаж сотрудников ведомств, а затем — сами поиски с участием служебных собак.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Новые детали в деле Усольцевых раскрыл близкий друг главы семьи
26 мая, 17:39
Из видео следует, что в горно-лесистой местности, где ведется операция, много крупных валунов. Снега нигде не осталось, территория покрыта травой.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач.
С 4 июня масштабные поиски возобновились, они будут продолжаться до 9 июня. К ним привлекли опытных специалистов — спасателей, силовые ведомства, специалистов службы Госохотнадзора, участников отряда "ЛизаАлерт" и волонтеров, всего около 80 человек.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
СК отрабатывает криминальную версию пропажи семьи Усольцевых
25 мая, 20:58
 
ПроисшествияКрасноярский крайРеспублика ХакасияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала