Суд оставил в силе арест тату-мастера за пропаганду сатанизма*

Краткий пересказ от РИА ИИ Тату-мастер из Екатеринбурга Полина Солдатова получила 10 суток ареста за пропаганду сатанизма*.

В Telegram-канале девушки были обнаружены фотографии, которые квалифицированы как публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации.

Свердловский областной суд оставил наказание в силе.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест на 10 суток тату-мастера из Екатеринбурга по административному делу за пропаганду сатанизма*, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

В четверг в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что тату-мастера из столицы Урала отправили под стражу по делу по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций". И, судя по предоставленным собеседником агентства снимкам из соцсетей девушки, она, в частности, публиковала обнаженные фото с татуировкой летучей мыши и в красной краске, будто в крови, снимки комнаты с мебелью в виде гробов и иное.

В облсуде пояснили, что девушка является администратором Telegram-канала, зовут ее Полина Солдатова, и Верх-Исетский районный суд назначил ей 10 суток ареста.

"В марте этого года сотрудники правоохранительных органов выявили в Telegram-канале тату-мастера две фотографии: женщины с татуировкой летучей мыши и в белье с изображением Бафомета, фото с женщиной, на шее которой был чокер с перевернутой пятиконечной звездой (двумя лучами вверх)", – рассказали в инстанции.

Отмечается, что на момент проверки публикации имели 167 просмотров и 29 реакций, что квалифицировано как публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации. Довод девушки о том, что у нее не было умысла, суд отклонил, указав, что состав правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ включает в себя как умышленные действия, так и неосторожные.

"В отношении администратора канала был составлен протокол об административном правонарушении. Солдатова полностью признала вину и факт размещения изображений… Судебный акт был обжалован в вышестоящей инстанции. Однако Свердловский областной суд не нашел оснований для смягчения наказания", – заключили в пресс-службе.

Верховный суд РФ 23 июля 2025 года удовлетворил исковое заявление генпрокурора Игоря Краснова о признании "Международного движения сатанистов"* экстремистским и запрете его деятельности на территории России. Это решение означало, что отныне публичная демонстрация связанной с этим движением символики может подпадать под действие статьи 20.3 КоАП РФ.

В августе 2025 года Курганский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей за публикацию в интернете изображения сатаны*, это было первым подобным тогда решением в Курганской области и одним из первых – в России.