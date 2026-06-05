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Суд оставил в силе арест тату-мастера за пропаганду сатанизма* - РИА Новости, 05.06.2026
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08:40 05.06.2026 (обновлено: 11:10 05.06.2026)
Суд оставил в силе арест тату-мастера за пропаганду сатанизма*

Суд оставил под арестом тату-мастера из Екатеринбурга за пропаганду сатанизма

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тату-мастер из Екатеринбурга Полина Солдатова получила 10 суток ареста за пропаганду сатанизма*.
  • В Telegram-канале девушки были обнаружены фотографии, которые квалифицированы как публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации.
  • Свердловский областной суд оставил наказание в силе.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест на 10 суток тату-мастера из Екатеринбурга по административному делу за пропаганду сатанизма*, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В четверг в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что тату-мастера из столицы Урала отправили под стражу по делу по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций". И, судя по предоставленным собеседником агентства снимкам из соцсетей девушки, она, в частности, публиковала обнаженные фото с татуировкой летучей мыши и в красной краске, будто в крови, снимки комнаты с мебелью в виде гробов и иное.
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В облсуде пояснили, что девушка является администратором Telegram-канала, зовут ее Полина Солдатова, и Верх-Исетский районный суд назначил ей 10 суток ареста.
"В марте этого года сотрудники правоохранительных органов выявили в Telegram-канале тату-мастера две фотографии: женщины с татуировкой летучей мыши и в белье с изображением Бафомета, фото с женщиной, на шее которой был чокер с перевернутой пятиконечной звездой (двумя лучами вверх)", – рассказали в инстанции.
Отмечается, что на момент проверки публикации имели 167 просмотров и 29 реакций, что квалифицировано как публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации. Довод девушки о том, что у нее не было умысла, суд отклонил, указав, что состав правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ включает в себя как умышленные действия, так и неосторожные.
"В отношении администратора канала был составлен протокол об административном правонарушении. Солдатова полностью признала вину и факт размещения изображений… Судебный акт был обжалован в вышестоящей инстанции. Однако Свердловский областной суд не нашел оснований для смягчения наказания", – заключили в пресс-службе.
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* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.
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