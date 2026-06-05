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В ЕС поддержали снятие защиты с военнобязанных украинцев, заявили в Чехии - РИА Новости, 05.06.2026
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01:20 05.06.2026
В ЕС поддержали снятие защиты с военнобязанных украинцев, заявили в Чехии

МВД Чехии: большинство в ЕС поддержало снятие защиты с военнобязанных украинцев

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Чешской Республики
Флаги Евросоюза и Чешской Республики - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Флаги Евросоюза и Чешской Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство стран Евросоюза поддержало предложение Чехии о непродлении временной защиты военнообязанным украинским беженцам после 2027 года.
  • Еврокомиссия примет предложение и подготовит соответствующие законодательные документы к июлю этого года.
  • В Чехии зарегистрировано около 398 тысяч граждан Украины, имеющих временную защиту, и ежемесячно прибывает около шести тысяч украинских беженцев.
ПРАГА, 5 июн - РИА Новости. Большинство стран Евросоюза поддержало в четверг на встрече глав МВД государств ЕС в Люксембурге предложение Чехии о непродлении временной защиты военнообязанным украинским беженцам, сообщил агентству ЧТК министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар.
"Большинство стран ЕС, около 80%, на встрече в Люксембурге поддержали предложение Чехии о продлении временной защиты украинским беженцам после 2027 года, однако с исключением военнообязанных мужчин", - сказал Метнар.
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По словам Метнара, после обсуждения данного предложения с отдельными государствами представители Еврокомиссии заявили, что принимают его и подготовят соответствующие законодательные документы к июлю этого года.
"Ситуация с начала конфликта на Украине действительно заметно изменилась. Поначалу большинство среди приезжавших к нам украинских беженцев составляли женщины, дети и пожилые люди. Но в последнее время более половины прибывающих - это мужчины трудоспособного и военнообязанного возраста", - добавил чешский министр.
При этом Метнар отметил, что некоторые ограничения в отношение беженцев также соответствуют пожеланиям и действиям Киева. "Украина сама хочет, чтобы мужчины военнообязанного и трудоспособного возраста остались в своей стране, потому что они нужны ей для обороны, для экономики, а также для того, чтобы начать в будущем восстановление страны", - сказал глава чешского МВД.
По состоянию на конец февраля 2026 года в Чехии было зарегистрировано около 398 тысяч граждан Украины, имеющих временную защиту. По данным МВД, ежемесячно в Чехию прибывает около шести тысяч украинских беженцев.
Чехия приняла наибольшее среди стран ЕС количество украинских беженцев в пересчете на собственное население. Статус временной защиты позволяет им получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Временная защита украинским беженцам в странах ЕС в настоящее время действует до конца марта 2027 года.
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