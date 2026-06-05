В ЕС поддержали снятие защиты с военнобязанных украинцев, заявили в Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство стран Евросоюза поддержало предложение Чехии о непродлении временной защиты военнообязанным украинским беженцам после 2027 года.

Еврокомиссия примет предложение и подготовит соответствующие законодательные документы к июлю этого года.

В Чехии зарегистрировано около 398 тысяч граждан Украины, имеющих временную защиту, и ежемесячно прибывает около шести тысяч украинских беженцев.

ПРАГА, 5 июн - РИА Новости. Большинство стран Евросоюза поддержало в четверг на встрече глав МВД государств ЕС в Люксембурге предложение Чехии о непродлении временной защиты военнообязанным украинским беженцам, сообщил агентству ЧТК министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар.

"Большинство стран ЕС , около 80%, на встрече в Люксембурге поддержали предложение Чехии о продлении временной защиты украинским беженцам после 2027 года, однако с исключением военнообязанных мужчин", - сказал Метнар.

По словам Метнара, после обсуждения данного предложения с отдельными государствами представители Еврокомиссии заявили, что принимают его и подготовят соответствующие законодательные документы к июлю этого года.

"Ситуация с начала конфликта на Украине действительно заметно изменилась. Поначалу большинство среди приезжавших к нам украинских беженцев составляли женщины, дети и пожилые люди. Но в последнее время более половины прибывающих - это мужчины трудоспособного и военнообязанного возраста", - добавил чешский министр.

При этом Метнар отметил, что некоторые ограничения в отношение беженцев также соответствуют пожеланиям и действиям Киева . "Украина сама хочет, чтобы мужчины военнообязанного и трудоспособного возраста остались в своей стране, потому что они нужны ей для обороны, для экономики, а также для того, чтобы начать в будущем восстановление страны", - сказал глава чешского МВД.

По состоянию на конец февраля 2026 года в Чехии было зарегистрировано около 398 тысяч граждан Украины, имеющих временную защиту. По данным МВД, ежемесячно в Чехию прибывает около шести тысяч украинских беженцев.