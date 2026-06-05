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На Украине арестовали и.о. начальника военкомата Ужгорода - РИА Новости, 05.06.2026
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17:05 05.06.2026
На Украине арестовали и.о. начальника военкомата Ужгорода

На Украине арестовали и.о. начальника ТЦК Ужгорода за превышении полномочий

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющему обязанности начальника военкомата Ужгорода в Закарпатье избрали меру пресечения в виде удержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.
  • Сотрудники военкомата, включая и. о. главы, начальника группы военного учета и инструктора, обвиняются в пытках и незаконном удержании людей.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На Украине избрали меру пресечения исполняющему обязанности начальника военкомата Ужгорода в Закарпатье, которого обвиняют в превышении полномочий и незаконном лишении свободы, подчиненный фигуранта пытал военнообязанного, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что сотрудникам того военкомата предъявлены обвинения в пытках и незаконном удержании людей. Среди задержанных были и.о. начальника военкомата, начальник группы военного учета и инструктор военкомата. Последний обвиняется в применении физического насилия к военнообязанному.
"И.о. начальника Ужгородского ТЦК и СП (военкомата - ред.) избрали меру пресечения в виде удержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее в апреле 2026 года омбудсмен проводил проверку в Ужгородском военкомате после сообщений об антисанитарных условиях и незаконном удержании людей. На 40-60 человек выделяли только три кружки и восемь металлических тарелок, посуда не обрабатывалась. На всех удерживаемых в военкомате был всего лишь один туалет и один душ, постельное белье отсутствовало.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
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