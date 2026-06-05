На Украине арестовали и.о. начальника военкомата Ужгорода

"И.о. начальника Ужгородского ТЦК и СП (военкомата - ред.) избрали меру пресечения в виде удержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Ранее в апреле 2026 года омбудсмен проводил проверку в Ужгородском военкомате после сообщений об антисанитарных условиях и незаконном удержании людей. На 40-60 человек выделяли только три кружки и восемь металлических тарелок, посуда не обрабатывалась. На всех удерживаемых в военкомате был всего лишь один туалет и один душ, постельное белье отсутствовало.