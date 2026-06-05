На Украине задержали экс-военнослужащего, представлявшегося генералом

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине задержали бывшего военнослужащего за обещание перевести другого военного в тыл за 6 тысяч долларов.

Мужчина, представившийся бригадным генералом, был задержан на месте встречи при получении 4 тысяч долларов.

Суд назначил меру пресечения в виде удержания под стражей с возможностью внесения залога, ведется поиск причастных к схеме.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На Украине задержали бывшего военнослужащего, который представлялся генералом и обещал 6 тысяч долларов за перевод в тыл другого военного, сообщает офис генерального прокурора Украины.

"Предъявлены обвинения бывшему военнослужащему по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решений по переводу военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.

По данным офиса генпрокурора, уволенный со службы по состоянию здоровья мужчина узнал о желании военного перевестись в военную часть в Черновицкой области . Бывший военнослужащий пообещал за 6 тысяч долларов поспособствовать его переводу в тыл, для убедительности представился бригадным генералом.

Обвиняемый был задержан на месте встречи около автозаправочной станции в момент получения 4 тысяч долларов. Суд назначил меру пресечения в виде удержания под стражей с возможностью внесения залога. Ведется поиск лиц, которые могут быть причастны к схеме.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.