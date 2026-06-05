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На Украине задержали экс-военнослужащего, представлявшегося генералом - РИА Новости, 05.06.2026
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16:14 05.06.2026
На Украине задержали экс-военнослужащего, представлявшегося генералом

Экс-военный на Украине представлялся генералом и за $6 тыс обещал перевод в тыл

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции
Сотрудник Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник Украинской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине задержали бывшего военнослужащего за обещание перевести другого военного в тыл за 6 тысяч долларов.
  • Мужчина, представившийся бригадным генералом, был задержан на месте встречи при получении 4 тысяч долларов.
  • Суд назначил меру пресечения в виде удержания под стражей с возможностью внесения залога, ведется поиск причастных к схеме.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На Украине задержали бывшего военнослужащего, который представлялся генералом и обещал 6 тысяч долларов за перевод в тыл другого военного, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"Предъявлены обвинения бывшему военнослужащему по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решений по переводу военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
По данным офиса генпрокурора, уволенный со службы по состоянию здоровья мужчина узнал о желании военного перевестись в военную часть в Черновицкой области. Бывший военнослужащий пообещал за 6 тысяч долларов поспособствовать его переводу в тыл, для убедительности представился бригадным генералом.
Обвиняемый был задержан на месте встречи около автозаправочной станции в момент получения 4 тысяч долларов. Суд назначил меру пресечения в виде удержания под стражей с возможностью внесения залога. Ведется поиск лиц, которые могут быть причастны к схеме.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
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