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Европейский банк реконструкции и развития выделит кредит Украине - РИА Новости, 05.06.2026
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15:03 05.06.2026
Европейский банк реконструкции и развития выделит кредит Украине

Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине кредит на 2 млрд евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕБРР и ЕС выделят кредит на два миллиарда евро на помощь Украине.
  • Средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний.
ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что совместно с Евросоюзом выделит 2 миллиарда евро (2,3 миллиарда долларов) на помощь Украине.
"ЕБРР и ЕС развивают существующее соглашение о финансировании, расширяя крупнейшую программу кредитования ЕС на Украине. Новый пакет предусматривает предоставление кредитов на сумму 2 миллиарда евро", - говорится в заявлении банка.
Средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний.
Уточняется, что ЕС расширяет гарантии кредитования до 200 миллионов евро, а также выделит гранты на сумму 105 миллионов евро и техническую помощь на сумму 10 миллионов евро. Новый пакет позволит выделить кредиты более 3 тысячам малых и средних предприятий, отмечает банк.
В апреле глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз предоставил в общей сложности около 200 миллиардов евро Украине с 2022 года.
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