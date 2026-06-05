Европейский банк реконструкции и развития выделит кредит Украине

ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что совместно с Евросоюзом выделит 2 миллиарда евро (2,3 миллиарда долларов) на помощь Украине.

Средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний.

Уточняется, что ЕС расширяет гарантии кредитования до 200 миллионов евро, а также выделит гранты на сумму 105 миллионов евро и техническую помощь на сумму 10 миллионов евро. Новый пакет позволит выделить кредиты более 3 тысячам малых и средних предприятий, отмечает банк.