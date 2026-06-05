"Должен капитулировать": депутат Рады назвал цель письма Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину превратилось в клоунаду из-за пустых угроз и оскорблений.
- Дмитрук подчеркнул, что Зеленский прекрасно понимает, что подобные заявления не приближают мир ни на один шаг, но ему это и не нужно.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский превратил письмо российскому лидеру Владимиру Путину в клоунаду, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Представьте ситуацию: один человек приходит якобы мириться, но при этом продолжает оскорблять своего оппонента, угрожать ему и рассказывать, что тот должен капитулировать. Это не миротворчество. Это клоунада", — написал он в Telegram-канале.
По словам политика, Зеленский прекрасно понимает, что подобные заявления не приближают мир ни на шаг, но ему это и не нужно.
"Поэтому все происходящее — очередной фарс. Очередной спектакль. Очередная попытка продлить свою жизнь на крови, смертях и страданиях людей", — заключил Дмитрук.
Вчера Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России завершить конфликт. В Кремле заявили, что видели это обращение, но Путин пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что тот не раз выражал готовность в любой момент встретиться с Зеленским в Москве.
Сам Путин, говоря об украинском кризисе на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ, обратил внимание на то, что полномочия Зеленского истекли ровно два года назад, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.