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"Должен капитулировать": депутат Рады назвал цель письма Зеленского - РИА Новости, 05.06.2026
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05:18 05.06.2026 (обновлено: 11:31 05.06.2026)
"Должен капитулировать": депутат Рады назвал цель письма Зеленского

Депутат Рады Дмитрук назвал письмо Зеленского Путину клоунадой

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину превратилось в клоунаду из-за пустых угроз и оскорблений.
  • Дмитрук подчеркнул, что Зеленский прекрасно понимает, что подобные заявления не приближают мир ни на один шаг, но ему это и не нужно.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский превратил письмо российскому лидеру Владимиру Путину в клоунаду, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Представьте ситуацию: один человек приходит якобы мириться, но при этом продолжает оскорблять своего оппонента, угрожать ему и рассказывать, что тот должен капитулировать. Это не миротворчество. Это клоунада", — написал он в Telegram-канале.
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По словам политика, Зеленский прекрасно понимает, что подобные заявления не приближают мир ни на шаг, но ему это и не нужно.
"Поэтому все происходящее — очередной фарс. Очередной спектакль. Очередная попытка продлить свою жизнь на крови, смертях и страданиях людей", — заключил Дмитрук.
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Вчера Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России завершить конфликт. В Кремле заявили, что видели это обращение, но Путин пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что тот не раз выражал готовность в любой момент встретиться с Зеленским в Москве.
Сам Путин, говоря об украинском кризисе на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ, обратил внимание на то, что полномочия Зеленского истекли ровно два года назад, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.
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