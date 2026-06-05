"Не простит": в ЕС рассказали, что ждет Зеленского из-за письма Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, может поссорить Киев с главой евродипломатии Каей Каллас.
- Эксперт добавил, что ЕС активно ищет переговорщиков по украинскому конфликту, которые устроили бы и Москву, и Брюссель, а резкие действия Зеленского нарушают координацию действий.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, поссорит Киев с главой евродипломатии Каей Каллас, такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Duran кипрский журналист Алекс Христофору.
"Европейцы понимают, что ситуация на фронте становится критической. Им срочно нужны переговоры, а не угрозы и несбыточные требования Зеленского, на которые Путин явно не пойдет", — пояснил журналист.
Вчера Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину завершить конфликт.
В Кремле заявили, что видели письмо Зеленского, но Путин пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что глава государства не раз выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.
Ранее в четверг в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.