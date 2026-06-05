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"Не простит": в ЕС рассказали, что ждет Зеленского из-за письма Путину - РИА Новости, 05.06.2026
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03:35 05.06.2026
"Не простит": в ЕС рассказали, что ждет Зеленского из-за письма Путину

Христофору: письмо Путину поссорит Зеленского с Каллас

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, может поссорить Киев с главой евродипломатии Каей Каллас.
  • Эксперт добавил, что ЕС активно ищет переговорщиков по украинскому конфликту, которые устроили бы и Москву, и Брюссель, а резкие действия Зеленского нарушают координацию действий.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, поссорит Киев с главой евродипломатии Каей Каллас, такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Duran кипрский журналист Алекс Христофору.
"Если помните, то было огромное количество споров и препирательств, когда Каллас пыталась выставить России условия для переговоров, а теперь Зеленский, по сути, действует сам, наплевав на ее советы своим наглым письмом. Не думаю, что Каллас простит ему эту выходку", — сказал он.
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По словам эксперта, ЕС сейчас активно ищет переговорщиков по украинскому конфликту, которые бы устроили, как Москву, так и Брюссель, поэтому резкие действия Зеленского нарушают координацию действий.
"Европейцы понимают, что ситуация на фронте становится критической. Им срочно нужны переговоры, а не угрозы и несбыточные требования Зеленского, на которые Путин явно не пойдет", — пояснил журналист.
Вчера Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину завершить конфликт.
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В Кремле заявили, что видели письмо Зеленского, но Путин пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что глава государства не раз выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.
Ранее в четверг в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.
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