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"Это трагедия!" В Киеве эмоционально ответили на слова Путина о мире - РИА Новости, 05.06.2026
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02:25 05.06.2026
"Это трагедия!" В Киеве эмоционально ответили на слова Путина о мире

Соскин: Путин сорвал планы Зеленского, определив ключевое условие для мира

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент России Владимир Путин сорвал планы Владимира Зеленского, назвав легитимность ключевым условием для заключения мира,
  • По мнению Соскина, это ставит крест на планах Владимира Зеленского.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сорвал планы Владимира Зеленского, назвав легитимность ключевым условием для заключения мира, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это просто трагедия для нас! Путин четко дал понять, что мир будет подписан, но с легитимными представителями Украины. Это важнейший момент, который ставит крест на всех планах Зеленского", — пожаловался он.
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По словам эксперта, проблема Зеленского заключается в том, что он не собирается слушать президента России, а лихорадочно пытается придумать, как выкрутиться из этой ситуации.
"Зеленскому, конечно, не позавидуешь сейчас, проблемы возникли существенные. Людям ведь не объяснишь, что новых выборов не будет, а без них с Россией никак не договориться. Вот он и вертится, как уж на сковородке", — подытожил Соскин.
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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