"Это трагедия!" В Киеве эмоционально ответили на слова Путина о мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент России Владимир Путин сорвал планы Владимира Зеленского, назвав легитимность ключевым условием для заключения мира,
- По мнению Соскина, это ставит крест на планах Владимира Зеленского.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сорвал планы Владимира Зеленского, назвав легитимность ключевым условием для заключения мира, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это просто трагедия для нас! Путин четко дал понять, что мир будет подписан, но с легитимными представителями Украины. Это важнейший момент, который ставит крест на всех планах Зеленского", — пожаловался он.
По словам эксперта, проблема Зеленского заключается в том, что он не собирается слушать президента России, а лихорадочно пытается придумать, как выкрутиться из этой ситуации.
"Зеленскому, конечно, не позавидуешь сейчас, проблемы возникли существенные. Людям ведь не объяснишь, что новых выборов не будет, а без них с Россией никак не договориться. Вот он и вертится, как уж на сковородке", — подытожил Соскин.
Вчера Путин заявил на встрече руководителями международных информагентств, что мирные соглашения от украинской стороны могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода. Президент при этом отметил, что вопрос, является ли Зеленский законным представителем Украины, — это вопрос для юристов и юридического анализа.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.