"Это трагедия!" В Киеве эмоционально ответили на слова Путина о мире

Вчера Путин заявил на встрече руководителями международных информагентств, что мирные соглашения от украинской стороны могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода. Президент при этом отметил, что вопрос, является ли Зеленский законным представителем Украины, — это вопрос для юристов и юридического анализа.